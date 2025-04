Mistermovie.it - Mister Movie | The Couple: Ilary Blasi svela i primi concorrenti, scintille in arrivo!

Siete pronti per un nuovo reality show che vi terrà incollati allo schermo? "The" sta per sbarcare su Canale 5, eha appenato inomi del cast. Preparatevi a dinamiche di coppia esplosive e colpi di scena inaspettati!Coppie scoppiettanti a The: un mix di volti noti e sorpreseTra iufficializzati, spiccano i nomi di Brigitta e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, e le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo. Ma la vera sorpresa è Jasmine Carrisi, che potrebbe partecipare insieme al suo ex fidanzato e attuale migliore amico, Pierangelo Greco. Un mix esplosivo di personalità e relazioni che promette!Lunedì 7 aprile: segnatevi la data, lo show sta per iniziare!Manca pochissimo al debutto di "The", e la curiosità è alle stelle.