Mister Movie | Spider-Man | Brand New Day | Cosa Significa il Titolo di Spider-Man 4?

Un Nuovo-Man All'Orizzonte:e Data di Uscita RivelatiDopo anni di attesa, ildel quarto film di-Man con Tom Holland è stato finalmente svelato: "-Man:New Day". Diretto da Destin Daniel Cretton, il film arriverà nei cinema il 31 luglio 2026 e le riprese principali dovrebbero iniziare quest'estate. Maquestoe come si collega al futuro del nostro amichevole-Man di quartiere nell'MCU?"New Day": Un Tuffo nel Passato Fumettistico (e nel Possibile Futuro del Film)"New Day" è un arco narrativo controverso dei fumetti di Amazing-Man del 2008. In questa storia, Peter Parker affronta le conseguenze di "One More Day", dove sacrifica il suo matrimonio con Mary Jane e la loro futura figlia per salvare zia May. In seguito, l'universo Marvel dimentica l'identità di-Man, dopo che Peter l'aveva rivelata durante l'evento Civil War.