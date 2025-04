Mistermovie.it - Mister Movie | Spider-Man: Beyond the Spider-Verse 3: Data di Uscita, Cast e Anticipazioni Esclusive!

Leggi su Mistermovie.it

Quando Potrai Vedere la Conclusione del Multiverso di Miles Morales?Sei un fan sfegatato di? Allora preparati, perché Sony ha finalmente svelato ladidi-Man:the! Inizialmente previsto per il 29 marzo 2024, il terzo capitolo della trilogia animata era stato rimandato a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori. La lunga attesa sta per finire: segna sul calendario il 4 giugno 2027. L'annuncio è stato fatto durante la presentazione di Sony al CinemaCon di Las Vegas, dove era stato rivelato il titolotre anni fa.Cosa Aspettarti da un'Animazione "Più Grande e Audace"?I produttori Phil Lord e Chris Miller promettono un film "più grande e audace" dei precedenti, con uno stile di animazione completamente nuovo che è stato presentato in anteprima al CinemaCon.