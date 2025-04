Mistermovie.it - Mister Movie | Sinners di Ryan Coogler stupisce il pubblico con due scene post-credit

È in cantiere un nuovo inquietante film horror americano, intitolato '', concepito dal talento poliedrico di, che ne firmaggiatura, regia e produzione. Protagonista assoluto è Michael B. Jordan, frequente collaboratore del regista, qui impegnato in un doppio complesso ruolo interpretando due fratelli gemelli. La vicenda segue il loro tentativo di fuggire da un passato difficile facendo ritorno alla città d'origine, soltanto per imbattersi in una minaccia ancora più sinistra.LediIl cast stellare include, oltre a Jordan, interpreti del calibro di Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller e Delroy Lindo. L'uscita del film negli Stati Uniti è programmata per il 18 aprile 2025, promettendo una combinazione gelida di suspense, dramma e terrore puro.