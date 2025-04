Mistermovie.it - Mister Movie | Prime Foto da L’estate nei tuoi Occhi 3 Stagione

Video ha finalmente alzato il sipario sulla terza e ultimadinei, con la pubblicazione delleimmagini. La serie Original, amata dai fan per la sua atmosfera estiva e le intense dinamiche sentimentali, tornerà a Cousins Beach il prossimo luglio con 11 episodi, disponibili in esclusiva suVideo in oltre 240 Paesi e territori nel mondo."L'estate nei":Video svela leimmagini della terzaNella seconda, i telespettatori avevano visto Belly prendere una decisione importante, liberandosi dei sentimenti per Conrad e iniziando una nuova storia con Jeremiah. Questa volta, i protagonisti vivranno momenti "magici e divertenti", come anticipato da uno degli attori principali, Casalegno. Per Conrad, il percorso sarà invece all'insegna della crescita personale, mentre la trama si concentrerà sempre più sulla maturazione di Belly, alle prese con le sfide della vita da giovane adulta.