Mister Movie | Now You See Me 3 e 4 | Ruben Fleischer Conferma e Dettagli Esclusivi

Now You See Me 3 e 4: Ruben Fleischer Conferma e Dettagli Esclusivi

Non Uno, Ma Due Assi nella Manica:alla Guida di NYSM 3 e 4Sei un fan dei colpi di scena e delle illusioni mozzafiato? Allora preparati, perché l'universo di Now You See Me sta per espandersi. due volte! Sembra incredibile, ma è tutto vero.Proprio così. Dal palco del CinemaCon è arrivata una doppia, entusiasmante notizia direttamente da Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group:non solo ha diretto il terzo capitolo, ma tornerà alla regia anche per un Now You See Me 4 già in lavorazione!, che hai già ammirato all'opera in successi come Venom e Zombieland, prende le redini di questo amato franchise, succedendo a Jon M. Chu (regista del secondo film) e Louis Leterrier (regista del primo). Un nome che promette azione e spettacolo.E parlando del terzo film, finalmente abbiamo un titolo ufficiale e una data da segnare sul calendario: preparati per Now You See Me: Now You Don’t.