Mister Movie | Ilary Blasi lancia The Couple | dettagli sul regolamento del reality di Canale 5

Ilary Blasi lancia The Couple: dettagli sul regolamento del reality di Canale 5

In occasione della sua partecipazione come ospite alla finale del Grande Fratello, la nota presentatriceha offerto al pubblico le prime anticipazioni sul suo imminente progetto televisivo, The. Il nuovoshow debutterà sugli schermi di5 lunedì 7 aprile, segnando il ritorno della conduttrice alla guida di un format di punta della rete ammiraglia Mediaset. Ulteriorisono emersi da una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni.Thesu Location eLa conduttrice ha condiviso il suo entusiasmo per questa nuova avventura professionale, pur ammettendo una certa emozione e la sensazione di dover ritrovare il ritmo dopo un periodo di pausa. Ha descritto il programma televisivo come fedele al suo stile distintivo: un intrattenimento brioso e leggero, ma arricchito da momenti di maggiore intensità emotiva.