Mister Movie | Grande Fratello Lorenzo Spolverato Eliminato e Duello Finale al Femminile!

Zeudi Fuori! La Casa Trema per i FinalistiLa tensione era palpabile! La puntata di ieri sera delha scosso gli equilibri, con un'eliminazione che nessuno si aspettava. Zeudi, una delle concorrenti più amate, ha perso il televoto contro Helena e ha dovuto abbandonare la casa. Un vero colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma non è finita qui! Alfonso ha subito svelato il meccanismo del secondo, aumentando la pressione sui finalisti rimasti.Piramidali del Destino:Sacrificato sull'Altare del Televoto FlashJessica,e Chiara si sono ritrovati nella Mystery Room, di fronte a sei piramidaliiosi. Uno di questi, quello nero, avrebbe decretato il concorrente destinato al televoto flash. Il destino ha voluto chepescasse proprio quel piramidale! La scelta è ricaduta su Chiara, in un gesto di amicizia e rispetto reciproco.