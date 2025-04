Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, Alfonso Signorini festeggia gli Ascolti e svela se tornerà la prossima edizione

All'indomani della conclusione della diciottesimadel, culminata con il trionfo di Jessica Morlacchi,è intervenuto nel suo format "Boom". Il conduttore ha espresso soddisfazione per l'esito della stagione, evidenziando un notevole picco di share del 48% durante la proclamazione della vincitrice, interpretandolo come segno di un interesse ancora vibrante da parte del pubblico per il reality show. Ha però sorvolato sul dato medio di ascolto della serata finale, attestatosi al 22%, un risultato storicamente contenuto per la trasmissione.Picco dima futuro in bilicohttps://twitter.com/LaSambruna/status/1907023816355643831La questione cruciale riguardante la sua permanenza alla guida del programma nellastagione rimane avvolta nell'incertezza.