Mistermovie.it - Mister Movie | Damiano David, perché non tornerà con i Maneskin e la svolta solista con “Funny Little Fears”

Leggi su Mistermovie.it

Il carismatico frontman dei, si appresta a inaugurare un nuovo capitolo artistico come. Dopo aver raggiunto la notorietà globale con la band, l'artista intraprende un percorso individuale, annunciato dalle pagine di GQ Italia, di cui è volto di copertina per l'edizione del 1° aprile 2025. Il suo atteso album di debutto, intitolato, vedrà la luce nel mese di maggio, segnando una significativa evoluzione musicale.e niente più, verso nuovi orizzonti musicaliaffronta questa transizione professionale con notevole introspezione, distanziandosi dalla mera ricerca di popolarità o primati nelle classifiche. Intervistato da GQ Italia, ha espresso come la sua principale preoccupazione non sia replicare o superare il successo ottenuto con i, ma piuttosto creare musica che lo soddisfi intimamente e che sia all'altezza delle sue stesse aspettative creative.