Mister Movie | Carrie la serie TV di Flanagan | Milly Shapiro e Samantha Sloyan nel cast?

Un nuovo adattamento televisivo di, il romanzo d'esordio di Stephen King, è in fase di sviluppo per Amazon, con Mikeal timone. Recenti indiscrezioni, diffuse dallo scooper Daniel Richtman, suggeriscono che le trattative per i ruoli principali siano in corso, indicando Milly Shapiro per la parte della protagonista e Samantha Sloyan per quella della madre, Margaret White.Shapiro e Sloyan in lizza per la?Mike, ormai figura di spicco nel genere horror contemporaneo grazie a successi come The Haunting of Hill House e Midnight Mass, non è nuovo alle opere di Stephen King. Oltre a questo progetto su, che lo vedrà coinvolto come showrunner e produttore esecutivo per unaTV di otto episodi destinata ad Amazon,ha già diretto adattamenti come Doctor Sleep e Gerald’s Game, e ha recentemente lavorato all'imminente film The Life of Chuck, anch'esso tratto da King.