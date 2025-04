Mistermovie.it - Mister Movie | Black Mirror 7: Trama Episodi, Cast e nuovo Trailer della nuova stagione

Nuove, inquietanti anticipazioni emergono per la settimadi, con la diffusione di dettagli cruciali sulle trame e sui protagonisti dei prossimida7, ma anche le trame svelateLa serie antologica, attesa su Netflix, presenterà sei nuove incursioni nel futuro prossimo, e la sorpresa è che ben due di queste saranno dei sequel di storie già note al pubblico, portando ulteriore profondità all'universo narrativo creato da Charlie Brooker.Sei nuove visioni distopiche in arrivo.Il primo racconto segue la disperata scelta di Mike (Chris O’Dowd), il cui amore per la moglie Amanda (Rashida Jones), gravemente malata, lo spinge a optare per Rivermind, un avanzato sistema tecnologico che promette di mantenerla in vita, ma a condizioni non specificate.