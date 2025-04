Mistermovie.it - Mister Movie | Annuncio Shock in Diretta, il Grande Fratello Chiude per Sempre

Durante la finalissima del, andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha sorpreso il pubblico con una dichiarazione che ha fatto tremare i fan del reality più longevo della televisione italiana. "Il reality in Italia non andrà mai più in onda", ha annunciato il conduttore, lasciando tutti senza parole. Dopo ben 25 edizioni, sembrava che il sipario fosse calato persu uno dei programmi più seguiti dal pubblico.Il: mai più in onda!La vincitrice di questa edizione è stata Jessica Morlacchi, che ha chiuso in bellezza una stagione ricca di emozioni, scontri e colpi di scena. Con questo traguardo, Signorini ha completato la sua sesta edizione consecutiva alla guida del programma, un record assoluto nella storia del reality. In totale, il conduttore ha presentato ben 247 prime serate, superando di gran lunga le edizioni condotte da Alessia Marcuzzi.