Missioni internazionali, l'Italia rafforza il suo ruolo tra Europa e Nato

può essere protagonista di una nuova architettura della sicurezza, cercando un equilibrio tra autonomia strategica europea e impegno nella. Mosca e Pechino si muovono con strategie precise, mentre Washington chiede un maggiore impegno europeo, anche nel Mar Rosso. Le sfide non mancano, e il tempo stringe. Davanti alle ComEsteri e Difesa riunite di Camera e Seil ministro della Difesa, Guido Crosetto ha ribadito come nel mondo di oggi, la difesa è sinonimo di sicurezza e stabilità. “Fino a qualche anno fa nessuno inriteneva prioritario investire nella difesa, contando sull’ombrello americano. Ora la Germania ha persino cambiato la Costituzione per farlo”. Il nodo centrale rimane la: “Se domani gli americani non ci fossero più, perderemmo il 60% della nostra capacità difensiva e il 100% della deterrenza”, ha affermato Crosetto.