Quotidiano.net - Miss mamma, il concorso in carcere: “Piccola mia, ho sbagliato ma rinasco”

Roma, 1 aprile 2025 – Alessia, Federica, Anela e le altre. Madri che stanno pagando un debito con la Giustizia. Donne che si sono riappropriate interamente per un giorno della loro femminilità, grazie a ’italiana’. Ildi bellezza nazionale, ideato da Paolo Teti, ha varcato – prima volta in assoluto – i cancelli delromano di Rebibbia per una tappa speciale, coinvolgendo 15 detenute, che hanno sfilato in abito da sera, per poi cimentarsi in diverse prove di abilità. Molte, tra cui la vincitrice Alessia R. – 36 anni madre di una bambina – hanno scelto di esibirsi in un monologo scritto di loro pugno, per lanciare messaggi di dolorosa consapevolezza, ma carichi di speranza ai figli, lontani dalle sbarre. “Ho percorso la via dell’autodistruzione – ha letto Alessia R.