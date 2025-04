Tpi.it - Misiani (Pd) a TPI: “Coi dazi di Trump l’Italia rischia la recessione. Meloni? Vuole tenere i salari bassi”

Leggi su Tpi.it

Senatore, la Lega spinge per un nuovo provvedimento di rottamazione delle cartelle esattoriali, la Rottamazione quinquies: si parla di una rateizzazione decennale. Che ne pensa?«Parliamo di cose serie, per favore. Questa è solo propaganda».Pensa che la misura non andrà in porto?«Diciamo che ci sono molti buoni motivi per essere scettici. Sarebbe un provvedimento costosissimo, che richiederebbe coperture per oltre 10 miliardi di euro in tre anni, di cui 5 miliardi solo nel 2025, ma i soldi non ci sono. Fra l’altro le rottamazioni hanno sempre prodotto molte meno entrate rispetto alle previsioni iniziali: quelle precedenti avrebbero dovuto far incassare allo Stato complessivamente 70 miliardi di euro, ma ne sono entrati meno di 32. Di rottamazione in rottamazione, sidi indebolire il rapporto di fiducia tra lo Stato e i contribuenti che fanno il loro dovere, rapporto peraltro già ampiamente compromesso dai tanti condoni varati da questo governo».