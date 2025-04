Ilgiorno.it - Miryam Viglianisi, la “bad girl” di Vimodrone, a processo per estorsione

(Milano), 1 Aprile 2025 - Lei è già accusata di avere aggredito e sfregiato con un cutter la rivale in amore perché non accettava la nuova relazione del suo ex compagno, col quale ha avuto un figlio che ora ha 5 anni. Ilper stalking e lesioni al Tribunale di Monza è fissato a maggio. Oggi la 'bad, 23enne di, si è presentata davanti ai giudici monzesi insieme all'ex, Joseph Melliti, 27 anni, per rispondere entrambi di. Il giovane era stato arrestato dai carabinieri nel novembre 2023 ed è ancora detenuto in carcere. Secondo l'accusa, il 12 ottobre precedente si era presentato a casa di un 52enne di, Fabio T., proponendo la ex compagna come collaboratrice domestica e al suo rifiuto il 27enne lo avrebbe costretto a consegnargli la somma di 6mila euro e a cedergli la sua autovettura, obbligandolo a versare al suo posto l’importo di 590 euro per il passaggio di proprietà.