Mio padre non lo sa | Gianni Morandi il dramma vissuto dal figlio Pietro

Gianni Morandi, il dramma vissuto dal figlio Pietro

"Ero sempre fattissimo". Non lascia spazio a interpretazioni il verso che apre Morire, uno dei brani più intensi di Non guardare giù, il nuovo album di Tredici, in uscita il 4 aprile 2025. Un disco che segna una svolta nella carriera del rapper bolognese. Se nel 2018, con il suo esordio Pizza e fichi, voleva prendere le distanze dall'ingombrante cognome paterno, oggi sembra aver fatto pace non solo con il suo nome, ma anche con i fantasmi del passato. Le sue nuove tracce raccontano, senza filtri, un periodo difficile segnato dall'abuso di sostanze e da un profondo senso di smarrimento. Un viaggio che nessuno sapeva. Un'ombra pesante, un cognome ingombrante, una battaglia interiore di cui nessuno, nemmeno il padre, era a conoscenza.