Anteprima24.it - Minaccia la nonna per avere soldi, disposto l’allontanamento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbe più volteto laper farsi consegnare del denaro. In una circostanza avrebbe perfino provato ad introdursi nell’appartamento occupato dall’anziana armato di coltello. Per questi motivi un uomo è stato raggiunto dall’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna: l’ordinanza cautelare, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura ed eseguita dagli agenti del commissariato di polizia di Pompei, prevede per l’indagato anche l’applicazione dell’obbligo di portare il braccialetto elettronico. Le indagini, partite a seguito della denuncia della vittima, hanno permesso di accertare come l’uomo, nipote dell’anziana denunciante, avrebbeto quest’ultima per ottenere somme di denaro.