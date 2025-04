Primacampania.it - Minaccia la nonna e tenta irruzione con un coltello: scatta la misura cautelare

POMPEI – Avrebbe più volteto laper farsi consegnare denaro e, in un’occasione, avrebbeto di introdursi armato dinell’appartamento dell’anziana. Per questi fatti, un uomo è stato raggiunto da un’ordinanzache dispone l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura ed eseguito dagli agenti del commissariato di Pompei. Le indagini, avviate a seguito della denuncia della vittima, hanno confermato che l’uomo, nipote dell’anziana, avrebbe messo in atto reiterate minacce per ottenere denaro. L’episodio più grave si è verificato quando il soggetto ha cercato di forzare l’ingresso dell’abitazione armato, mentre la donna si era barricata per la paura.