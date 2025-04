Ilfattoquotidiano.it - Milorad Dodik, inseguito da una richiesta d’arresto, rispunta in Russia: “Putin è un leader mondiale e storico”

Le sue tracce si erano perse sabato 29 marzo. Quel giornoaveva fatto sapere di essere rientrato in Bosnia-Erzegovina da Israele, senza precisare dove si trovasse. Ieri sera ilnazionalista serbo-bosniaco a carico del quale il tribunale di Sarajevo ha chiesto all’Interpol un mandato di arresto internazionale per attentato all’ordine costituzionale, èto in.“Sono arrivato a Mosca. Inizio ogni soggiorno qui con una visita al monumento al Milite Ignoto per rendere omaggio ai 28 milioni di russi morti durante la seconda guerra”, ha scritto su X nelle scorse ore, senza tuttavia indicare se ha già incontrato Vladimiro se lo farà nelle prossime ore. Ha aggiunto, però, che sarà inil 9 maggio, su invito del presidente russo, per assistere alle celebrazioni dell’80° anniversario della vittoria sul nazifascismo.