Milik Juve ai saluti, non c'è più spazio per lui a Torino. I bianconeri valutano ora questa opzione per l'addio: i dettagli

Non c'è più spazio per Arkadiusz Milik. La Juve ha aspettato per una stagione intera il rientro dell'attaccante polacco che, ancora ad oggi, non dà garanzie sul suo rientro in gruppo e ha costretto il club a intervenire nella sessione di gennaio. Per questo motivo la sua storia pare essere già giunta al capolinea. In estate nonostante un contratto in scadenza nel 2026 le parti si daranno addio, con i bianconeri che valutano anche l'ipotesi della risoluzione per l'ex Marsiglia. Lo scrive Tuttosport.