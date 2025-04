.com - Miley Cyrus, il nuovo singolo è End of the World

End of theè ildi, estratto dall’attesoalbum di inediti Something BeatifulDa venerdì 4 aprile sarà in radio e in digitale End of the, ildi, estratto dall’attesissimoalbum di inediti Something Beatiful (Columbia/Sony Music), in uscita il 30 maggio, disponibile in pre-order, sarà disponibile in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store)., artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale, ha già svelato le prime due tracce estratte dall’album, Prelude e Something Beautiful. Questi due brani segnano l’inizio di questoviaggio, con ciascuna traccia che segue accuratamente la sequenza dell’album e del film.