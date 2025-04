Unlimitednews.it - Milano, Sala “Mind e Villaggio Olimpico contro il caro affitti”

(ITALPRESS) – Il“È un problema a, ma che hanno anche le altre città. Dovendo pensare a, è chiaro che questa è una parte della soluzione e la soluzione richiederà tempo”. Così il sindaco diBeppe, a margine dell’evento in occasione dell’avvio del cantiere del primo studentato aldi. “Noi oggi – continua il sindaco – abbiamo 70mila studenti fuori sede e alloggi universitari per poco più di 10mila posti, quindi c’è ancora molto da fare. Diciamo che qui più Porta Romana e ilaiuteranno. Qui è una situazione particolarmente favorita perché di fatto sarà una grande spazio dove la popolazione sarà tendenzialmente giovanile. In più, con la metropolitana che arriva fino qua. Quindi – prosegue il sindaco – si tratta di un bellissimo progetto”.