Milan vs Inter | le probabili formazioni

Gara valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia 2024/2025. Il derby della Madoninna, il quarto stagionale dopo i due di campionato e quello di Supercoppa, mette in palio un posto per l’ultimo atto della competizione.vssi giocherà mercoledì 2 aprile 2025 alle ore 21 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIn notevole e, probabilmente irrecuperabile ritardo dal quarto posto, l’ultimo utile per accedere alla Champions League, i rossoneri sperano di salvare la stagione mettendo in bacheca il secondo titolo stagionale dopo la Supercoppa. La squadra di Conceicao è approdata al penultimo atto di questa competizione elimando il Sassuolo(6-1) agli ottavi, e la Roma(3-1) ai quarti.I nerazzurri, invece, sono in corsa su tutti e tre i fronti con l’obiettivo di calare il tris.