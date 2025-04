Milan V Inter | line-up statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-01 14:38:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:diMatchDopo una sconfitta per 2-1 al Napoli di domenica che li ha lasciati quattro punti dietro la Fiorentina in ottava posto in Serie A, la Coppa Italia sembra sempre più speranza dio di qualificarsi per l’Europa la prossima stagione.I rapporti di questa settimana hanno suggerito che il manager Sergio Conceicao, che è stato nominato solo a dicembre, non sarà al club la prossima stagione, ma il portoghese è stato incoraggiato dalla risposta del secondo tempo della sua squadra allo stadio Diego Armando Maradona mentre si preparano per la prima tappa della loro semifinale contro l’.“Ho visto un atteggiamento diverso”, ha detto Conceicao a Dazn.