Milan una sorpresa da Conceicao? La probabile formazione per l’Inter

Domani-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia.ha provato qualcosa di diverso nella rifinitura di oggi. Laper-Inter.ULTIME – Cresce l’attesa per l’ennesimo derby stagionale: domani-Inter a San Siro., che ha parlato in conferenza stampa aello (tutte le sue dichiarazioni) ha provato ilundici che scenderà in campo domani a San Siro. Sarà come sempre 4-2-3-1, ma con una piccola particolarità: ossia l’inserimento come esterno alto di Jimenez al posto sia di Joao Felix che di Musah. Se dovesse essere confermata questa ipotesi, allora Pulisic agirebbe come trequartista, mentre a sinistra ci sarà Rafael Leao, partita dalla panchina nell’ultima uscita delsul campo del Napoli. In avanti, al momento, Abraham è in vantaggio sul messicano Santiago Gimenez, che contro il Napoli si è divorato un calcio di rigore.