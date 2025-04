Tvplay.it - Milan, sfuma il colpo: il rinnovo spiazza Ibrahimovic

Leggi su Tvplay.it

Ilsi prepara a rivoluzionare la propria rosa. Unsognato sta perre: ilrovina i piani rossoneri.Delle prossime operazioni di mercato se ne occuperà in prima persona il nuovo direttore sportivo che ilintende inserire presto all’interno del proprio organigramma. A tracciare la strada da seguire e a progettare una serie di colpi ritenuti utili alla causa ci sta intanto pensando l’attuale dirigenza coordinata da Zlatane dal direttore tecnico Geoffrey Moncada, sulla base degli input registrati e delle tante delusioni vissute nel corso della stagione.il: il(LaPresse) TvPlay.itUna delle priorità, in tal senso, consisterà nel rafforzare la difesa andata più volte in difficoltà sia in campionato che in Champions League.