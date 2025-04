Dailymilan.it - Milan rigori sbagliati, percentuale realizzativa del 50%, l’analisi

, un incubo che continua. Il match dello Stadio Maradona tra Napoli eè stato l’ultimo della domenica della 30esima giornata di Serie A. Sconfitta già di per se amara, accompagnata dal record in negativo dei rossoneri che fa accapponare la pelle: 4su 8 concessi in questa stagione. Statistica nera: ilè il peggiore in Europa nei.La mediaè solo del 50%, con errori dagli 11 metri che sono costati caro ai ragazzi di Conceiçao. Analizziamoli caso per caso.Theo contro la Fiorentina (settima giornata)Errore dell’esterno francese in una partita da non sbagliare. “Ruba” il pallone dalle mani di Morata, primosta designato, trovando la prontezza dei guanti di David de Gea.Abraham contro la Fiorentina (settima giornata)Ebbene sì, nella sciagurata notte del Franchi sono arrivati ben due errori dal dischetto.