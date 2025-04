Dailymilan.it - Milan Primavera, sconfitta di misura dalla Doria, è 1-2 al Vismara

Leggi su Dailymilan.it

La gara di ieri sera trae Sampvalida per la trentunesima giornata del campionato di1 è terminata col punteggio di 1-2.diche potrebbe nascondere delle insidie ben profonde per i ragazzi di Mister Guidi.Per ilera una sfida da vincere: si parlava infatti di una lotta alla Davide contro Golia, con i rossoneri al sesto posto a 51 punti e i blucerchiati che occupavano con 19 punti il diciannovesimo posto. Anche il fattore campo aiutava i giovani diavoli, ma non è andata come previsto: scopriamo il perchè.Entrambe le compagini optano per il 4-3-3, modulo equilibrato che garantisce sia una solida copertura difensiva che svariate valide alternative in fase d’attacco. Proprio questo parallelismo ha dato ai primi 45 minuti della gara un’impronta noiosa e monotona.