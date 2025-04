Internews24.com - Milan Inter streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Coppa Italia

di Redazionetv:ildivalido per la semifinale di andata del torneoMercoledì 2 Aprile andrà in scena la semifinale di andata di. Quella di domani sarà la quarta stracittadina stagionale e per i nerazzurri è un appuntamento da non fallire in quanto l’obiettivo è quello di continuare il cammino su tutti i fronti. Il fischio di inizio alle ore 21:00 a San Siro.VEDERLA sarà trasmessa intv in chiaro: Mediaset, che ha acquisito i diritti del torneo, trasmette il derby d’andata gratis per tutti. La partita tradi mercoledì 2 aprile si puòintv esclusiva su Canale 5. Ilsi puòanche in, sempre in chiaro, sull’app e il sito di Mediaset.