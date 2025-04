Milan Inter probabili formazioni | Lautaro ancora KO chi tra Correa e Arnautovic?

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Il quarto derby stagionale è servito: mercoledì 2 aprile alle ore 21:00si sfideranno nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. In palio c’è un posto nella finalissima, dove ad attendere ci sarà la vincente dell’altra semifinale tra Empoli e Bologna.Come arriva ilI rossoneri si avvicinano alla stracittadina reduci dalla sconfitta contro il Napoli in campionato. Rafa Leao, entrato dalla panchina contro i partenopei, tornerà dal primo minuto per guidare l’attacco del. Le opzioni a disposizione di Conceiçao sono limitate, motivo per cui si affiderà ai suoi uomini migliori: in difesa confermati Theo Hernandez e Walker sugli esterni, con Pavlovic e Gabbia centrali, mentre Thiaw resta in dubbio dopo aver saltato l’ultima partita. A centrocampo, Musah recupera e potrebbe insidiare uno tra Fofana e Bondo, mentre sulla trequarti agiranno Reijnders e Pulisic, con Leao a completare il reparto alle spalle di Gimenez.