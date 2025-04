Inter-news.it - Milan-Inter, probabile formazione: rotazioni da Inzaghi. Sei cambi!

Domani sera andrà in scena, la prima delle due sfide stracittadine che metteranno in palio la finale di Coppa Italia. Simoneorientato a effettuare qualcheo dirispetto alla partita contro l’Udinese. Ladi.LA PARTITA – Domani sera a San Siro andrà in scena il quarto derby stagionale tra. Dopo le due sfide di campionato e la finale di Supercoppa italiana, le dueesi si giocheranno in un doppio confronto l’accesso alla finale di Coppa Italia. Per i nerazzurri, a caccia del 10° trionfo nella competizione nazionale, quello di domanda rappresenta il primo snodo cruciale della stagione, per continuare a coltivare il sogno di trionfare in tutte le competizioni. L’vorrà anche sovvertire l’andamento stagionale dei derby: fin qui la squadra dinon è mai prevalsa sul