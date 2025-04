Inter-news.it - Milan-Inter, nuova chance per Correa? Probabile formazione – Sky

si disputerà domani 2 aprile alle ore 21 allo Stadio San Siro: di seguito gli ultimi aggiornamenti in merito alladi Simone Inzaghi.LA SFIDA –è un match valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi ha ricostruito la situazione in casa nerazzurra in vista del quarto derby stagionale: «C’è un dubbio in porta: dovrebbe giocare Josep Martinez, ma Sommer ha delle possibilità. In difesa dovrebbe toccare a Bisseck, con Acerbi e Bastoni titolari. A centrocampo dovrebbe giocare Calhanoglu, chiamato agli straordinari in Campionato a causa della squalifica di Asllani, con Barella e Mkhitaryan. Non so se Dimarco farà subito due partite da titolare, dopo il rientro dall’infortunio, per cui Carlos Augusto ha delles in vista della sfida contro larossonera.