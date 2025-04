Internews24.com - Milan Inter, Lautaro out. Inzaghi va sul sicuro, si affida a lui. L’idea del tecnico per il match di Coppa Italia

di Redazioneout.ha già ben chiaro chi giocherà al posto dell’argentino fermo ai box. La scelta ricade su questo giocatoreA un giorno dainizia a delineare la formazione titolare che affronterà i rossoneri nel quarto derby stagionale. L’appuntamento è alle ore 21:00 per quella che sarà la semifinale di andata diormai alle battute finali. I nerazzurri, come risaputo, hanno l’obiettivo di continuare il loro cammino su tutti e tre i fronti: campionato,appunto e Champions League.dovrà fare a meno diMartinez fermo ai box a causa di una lesione muscolare del bicipite femorale sinistro che gli ha già fatto saltare la sfida in Serie A contro l’Udinese. L’allenatore nerazzurro ha però una certezza, come riporta il Corriere dello Sport, si chiama Marko Arnautovic.