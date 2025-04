Calciomercato.it - Milan-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi: “Non c’è una priorità” | LIVE

Vigilia del primo round delle semifinali di Coppa Italia: le dichiarazioni indel tecnico nerazzurroNon c’è un attimo di tregua per l’, unica italiana ancora impegnata su tre fronti e che dopo il sofferto successo contro l’Udinese in campionato è attesa dal derby di Coppa Italia con il.Simonein– Calciomercato.itSimone, allenatore nerazzurro, èvenuto inalla vigilia della prima semifinale di coppa contro i cugini rossoneri.“Sappiamo dell’importanza della gara, è un derby e c’è grandissima voglia di fare un’ottima prestazione. Sappiamo che troveremo un avversario di qualità, che quest’anno ci ha sempre creato delle difficoltà”.“Sulla formazione non vi posso dire nulla. #Martinez o #Sommer in porta? Il portiere l’ho scelto, ma non l’ho ancora comunicato a loro.