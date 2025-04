Inter-news.it - Milan-Inter, Inzaghi tra alternanze e rilanci. Verso una scelta in attacco!

Simoneprepara il suo undici per il derby in semifinale di Coppa Italia. Indi domani sera tornano dei titolari ma anche delle alternative: ecco quali dovrebbero essere le scelte da opporre a quelle di Sergio Conceicao.DI NUOVO IN CAMPO – Domani la squadra di Simonesarà di nuovo pronta a scendere sul prato di San Siro per un’altra decisiva sfida per le sorti della stagione., in programma alle ore 21.00 di mercoledì, richiede ai nerazzurri un ulteriore sforzo: chiudere positivamente la prima delle due semifinali significherebbe mettere un’ipoteca importante sul prosieguo in Coppa Italia. Non sarà, però, un’impresa semplice considerando gli infortuni, le assenze e i tanti impegni: per questo le scelte didovranno essere mirate ed oculate.sceglie le sue mosse per il derby di Coppa ItaliaLE SCELTE – Tra le novità di, sul fronte nerazzurro, c’è sicuramente il ritorno tra i pali di Josep Martinez.