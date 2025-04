Internews24.com - Milan Inter, Inzaghi studia la formazione per il derby! Ecco le probabili scelte

di Redazionelaper illein vista della sfida di Coppa ItaliaSimonesta valutando qualeschierare domani in Coppa Italia nel match che vedrà l‘sfidare il. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, dopo l’allenamento in programma nel pomeriggio alle 17, la squadra resterà in ritiro ad Appiano Gentile. Il tecnico approfitterà del tempo per riflettere sulleda fare in vista della partita. Lautaro Martinez, non verrà convocato. Lo staff tecnico preferisce non rischiarlo, puntando a farlo giocare uno spezzone contro il Parma e ad averlo in piena forma per l’attesa sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. In attacco, quindi, il punto di riferimento sarà Marcus Thuram, che ha già mostrato una buona intesa con Marko Arnautovic nella recente gara contro l’Udinese.