Milan Inter Inzaghi prepara una sorpresa a centrocampo | le ultime di formazione alla vigilia

di Redazioneuna: ledidell’andata delle semifinali di Coppa ItaliaGiornata d’allenamento ad Appiano Gentilediper la squadra di Simone, il quale comincia a chiarirsi le idee sullada mandare in campo per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Domani il tecnico nerazzurro prenderà le decisioni finali dopo l’ultima rifinitura, ma intanto dseduta odierna arrivano alcune importanti indicazioni. A riferirle è il giornalista Pasquale Guarro. L’allenatore della beneamatauna, con Frattesi che potrebbe avere la meglio su Mkhitaryan per una maglia da titolare al fianco di Calhanoglu e Barella: l’unico ballottaggio rimane quello tra Sommer e Josep Martinez tra i pali.