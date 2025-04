Internews24.com - Milan Inter, Inzaghi prepara il derby: la strategia dell’allenatore nerazzurro

Leggi su Internews24.com

di Redazione, i nerazzurri verso ildio: le probabili scelte e ladiTanti dubbi ancora da sciogliere per Simonein vista dell’undici titolare da schierare neldi domani valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Secondo quanto riportato da Tuttosport l’allenatore piacentino sarebbe propenso a schierare in attacco Thuram e Correa, scegliendo l’argentino rispetto ad Arnautovic. Si prevede una nuova alternanza tra i due, simile a quanto osservato nella partita contro l’Udinese, con l’ex Bologna che entrerà a partita in corso.Per quanto riguarda le corsie laterali,sembra orientato a confermare Darmian e Dimarco, che sono in vantaggio su Pavard, Zalewski e Carlos Augusto. In difesa, si prevede che Bisseck possa coprire un ruolo importante assieme ad Acerbi e Bastoni.