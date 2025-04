Milan-Inter Inzaghi | Occhio al Milan Lautaro non ci sarà

Leggi su Ilnerazzurro.it

Domani, a San Siro, andrà in scena un nuovo capitolo della sfida tra, il quarto confronto stagionale tra le due squadre, questa volta con in palio un posto nella finale di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro Simoneha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia, affrontando i principali temi della partita.L’IMPORTANZA DEL DERBYha ribadito l’importanza della gara e la necessità di affrontarla con la giusta determinazione: “Si tratta di una semifinale di Coppa Italia contro un avversario di valore. Sappiamo cheuna sfida difficile, ma c’è grande voglia di fare bene e dimostrare la nostra forza. Ilha dimostrato di poter mettere in difficoltà molte squadre, non solo noi, quindi dovremo essere preparati.”I PRECEDENTI DERBY E LA VOGLIA DI RISCATTOAlla domanda su quanto le partite precedenti possano influenzare questa sfida, il tecnico ha risposto con lucidità: “Abbiamo avuto delle difficoltà, soprattutto nel primo derby.