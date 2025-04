Sololaroma.it - Milan-Inter, il pronostico di Coppa Italia: idea 1° tempo, multigol succoso

Con l’arrivo di aprile si entra nella fase decisiva della stagione per tutte le competizioni. Oltre al campionato infatti, a prendersi il palcoscenico sarà anche la, con le due semifinali in programma tra oggi e domani. Se Empoli-Bologna sarà la prima, mercoledì toccherà invece al derby dio traed, con questa gara d’andata che porterà a quattro quelle stagionali tra le due formazioni, con un bilancio che vede i rossoneri forti di due vittorie ed un pareggio.Proprio la formazione di Sergio Conceicao dovrà cercare di continuare questa tradizione positiva, che va un po’ in controtendenza con ciò che si è visto nell’arco di tutta l’annata. Ilcontinua infatti a fare molta fatica nel trovare continuità ed il nono posto in Serie A ne è la conferma. Rossoneri che dopo la sconfitta di Napoli, che rischia di compromettere la corsa alla Champions League, cercheranno dunque di rialzarsi in uno degli ultimi appuntamenti utili per salvare la stagione.