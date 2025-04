Internews24.com - Milan Inter, Conceição ritrova una pedina fondamentale per il derby: le ultime

di Redazione, buone notizie per: l’allenatore rossonerounaper ilcontro i nerazzurri Secondo quanto riportato da La Repubblica, ilsi trova a un bivio cruciale: la semifinale di Coppa Italia contro l‘rappresenta non solo una possibilità di vittoria in un trofeo prestigioso, ma anche un’opportunità per scrivere una nuova pagina nella storia recente del club, che sembra ripetersi senza sosta. Inoltre, il quotidiano ha affermato che l’allenatore rossonero Sergioritroverà unanell’importante match contro i nerazzurri.L’ANALISI DE LA REPUBBLICA – «Contro l’, Rafa dovrebbe riprendere il suo posto da titolare. La Coppa Italia sarebbe il secondo trofeo in una stagione complicata e vale l’accesso all’Europa League.