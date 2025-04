Ilfattoquotidiano.it - Milan, inizia l’era Paratici: incontro a Londra con Furlani per delineare le strategie

Il futuro delparte (anche) da oggi, primo aprile. Evitando le più classiche delle battute: la questione è tremendamente seria. Unin corso per definire tutti i dettagli di un accordo che sembra vicinissimo, per non dire proprio imminente. Fabioè pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza al Tottenham e la squalifica legata all’inchiesta plusvalenze. L’ex dirigente della Juventus guiderà la ricostruzione rossonera del prossimo anno, che prevedrà anche la scelta del nuovo allenatore.Appuntamento aProprio in giornata, asta incontrando l’amministratore delegato del club, Giorgio, non tanto per le firme (che potrebbero arrivare anche nei prossimi giorni) ma perre aledel futuro, che riguardano il budget per il mercato ma ovviamente anche la scelta della nuova guida tecnica.