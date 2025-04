Rompipallone.it - Milan, incontro a sorpresa: è successo prima del derby

I rossoneri si preparano alcontro l’Inter di domani sera, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Nel frattempo arrivano novità dal punto di vista societario.Ilsi allena aello in vista del quartodi questa stagione. Dopo la finale di Supercoppa e i due match di campionato infatti, i rossoneri incontreranno nuovamente i cugini dell’Inter nella doppia sfida valida per la semifinale di Coppa Italia. Domani sera l’andata, mentre il ritorno è previsto per mercoledì 23 aprile.Una sfida importantissima questa, forse addirittura più per ilche per l’Inter. La squadra di Inzaghi, infatti, è ancora in piena corsa per la vittoria del campionato e ha la Champions League da giocarsi. Paradossalmente qualcuno dei suoi potrebbe anche avere un po’ la testa da un’altra parte, mentre quella di Conceicao, invece, rischia di rimanere addirittura fuori dall’Europa e vede questa competizione come un modo per provare a salvare la stagione.