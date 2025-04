Inter-news.it - Milan, in Coppa Italia Conceicao cambia: ma quanti dubbi per l’Inter! – TS

Sergioè pronto a rilanciare ere una serie di giocatori in-Inter. Alla vigilia del derby d’andata di, però, rimangono ancora moltiper i rossoneri.PREPARAZIONE – Inter emettono momentaneamente da parte il campionato per immergersi nella preparazione della semifinale d’andata di. Le squadre arrivano dall’impegno di mercoledì (alle ore 21.00) con due stati d’animo diversi. I nerazzurri, pur costretti a particolari sforzi fisici, sono reduci dalla vittoria con l’Udinese, mentre i rossoneri dalla sconfitta in casa del Napoli. Proprio guardando alla formazione scesa in campo al Maradona, bisognerà aspettarsi una serie di cambi da parte di Sergioper il derby di San Siro. L’edizione odierna di TuttoSport, infatti, avvertedi tutte le possibili soluzioni che l’allenatore delsta prendendo in esame in questi giorni.