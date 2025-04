Dailymilan.it - Milan Femminile, operazione Babb riuscita, il comunicato

Selena, portiere del.Il portiere delSelenasi è sottoposta ieri a un’chirurgica presso l’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio dio.Il portiere olandese ha firmato colnell’estate del 2020 e ha debuttato in Serie Ail 15 maggio 2021 contro il Sassuolo.sigilla la porta, la gara termina 0-0 e il risultato permette aldi qualificarsi per la prima volta alla UEFA Women’s Champions League.Dopo una breve parentesi in prestito alla Sampdoria, iniziata ad agosto 2021 nel debutto di campionato tra Sampdoria e Lazio, illa richiama a gennaio 2022. Scenderà poi in campo in 3 partite valevoli per la Coppa Italia in quella stagione.Nella stagione successiva, 2022/23, laha protetto la porta rossonera in tutte le partite di Coppa Italia, giocando in Serie A solo per 40 minuti inFiorentina, partita in cui ha dovuto ricorrere alla sostituzione a causa di un infortunio alla spallaNella stagione 2023/24 gioca 8 partite, 3 in Coppa Italia e 5 in Serie A, dimostrandosi un valido punto di riferimento per la formazionerossonera.