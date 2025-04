Rompipallone.it - Milan: addio Leao, il sostituto arriva dalla Premier

I rossoneri lavorano per il futuro. La partenza del portoghese potrebbe riportare la squadra meneghina su un vecchio obiettivoCon il quarto posto ormai sfumato, ilsta guardando alla prossima stagione. I rossoneri proveranno ad andare avanti in Coppa Italia per salvare l’annata, ma Moncada, Furlani e Ibrahimovic sono al lavoro per riuscire a mettersi alle spalle un periodo difficile. La priorità in questo momento è rappresentata sicuramente dal direttore sportivo e dall’allenatore. Ma il club comunque si sta muovendo anche sui giocatori destinati ad alzare la qualità della rosa.Molto dipenderà dalle cessioni. Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare ilnel prossimo calciomercato e tra loro ci sarebbe anche. Il portoghese non sembra rientrare nei piani dei rossoneri e una sua cessione aprirebbe le porte ad un colpo importante.