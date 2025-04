Lanazione.it - Michelotti porta in Parlamento la situazione della "statale 68"

Mentre il collegamento diretto fra Colle e Volterra è ripreso, seppur lentamente e con qualche limitazione, grazie al bypass realizzato da Anas a fianco del tratto franato a Mazzolla, la68 è sbarcata in. Il deputato di Fratelli d’Italia Francesco(foto) ha, infatti, depositato un’interrogazione al ministro delle infrastrutture per sapere se il Ministero sia a conoscenza, quali siano le cause dei ritardi accumulati finora per un nuovo tracciato e lo stato del progetto. Nel documento,sottolinea che la presenza del movimento franoso a Mazzolla è conosciuta da oltre 60 anni e che da tutto questo tempo laattende interventi di ammodernamento strutturale e funzionale. Citando il fatto che un primo progetto di trasformazione68 in superstrada, approvato e finanziato, fu interrotto nel 1992 e che da allora non è più seguito alcun intervento, il parlamentare chiede di conoscere le ragioni dei ritardi accumulati nella progettazione e realizzazione del nuovo tracciato e se siano state effettuate indagini geologiche approfondite per verificare la sicurezza e stabilità del territorio, oltre a tempistiche precise per la gara d’appalto per i lavori del nuovo tratto ammodernato ed i tempi di realizzazione.