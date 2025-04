Metropolitanmagazine.it - Michael Mann dice di aver “appena finito” la sceneggiatura di “Heat 2”

ha ufficialmente terminato ladi “2”, l’attesissimo sequel del suo film drammatico del 1995 con Al Pacino e Robert De Niro. In risposta a una domanda sullo stato del progetto in un’intervista con Vulture, il leggendario regista ha detto diterminato lae consegnato la prima bozza“. Quando gli è stato chiesto a chi l’ha consegnata esattamente,ha detto Warner Bros., che ha distribuito il primo film. “Di più, non posso dire. Ma è un progetto entusiasmante“, ha aggiunto.aveva affermato durante una masterclass al Red Sea Film Festival che ladoveva “essere terminata molto presto” e che lo avrebbe fatto “durante il viaggio di ritorno a Los Angeles“.Con Vulture,ha anche affrontato la lunga eredità di alcuni dei suoi vecchi film e come si collegano al suo stile cinematografico.